Зюганов прогнозирует в Европе скандал и военный конфликт

Москва, , 00:20 — REGNUM Европа оказывается в центре возможного военного конфликта из-за разрыва ДРСМД, сообщил 25 октября депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Этот выход разваливает, разрушает все договоры, которые ограничили ракетно-ядерные средства и останавливали гонку вооружений. Они держали уровень вооружений на более низкой планке. В данном случае открывается ящик Пандоры, что для всех может плохо закончиться», — заявил он.

Больше всего Зюганова в этом контексте беспокоит ситуация в Европе. Он напомнил, что когда принимали решение по ракетам средней и малой дальности, на континенте бушевали митинги, акции протеста против размещения там такого рода ракет. И тогда Европа с облегчением вздохнула, что было принято решение.

«Сегодня Европа оказывается в центре возможного очередного скандала и военного конфликта. Если на базах Польши и Румынии поставят «Першинги», базы уже основаны американцами, то до центра управления в Москве такие ракеты будут лететь считанные минуты. Это ломает полностью баланс, но одновременно вынуждает нас ставить средства, которые подавят это решение», — отметил лидер КПРФ.

Напомним, руководство США объявило о намерениях выйти из двустороннего Договора о ракетах средней и малой дальности.