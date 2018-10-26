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ОБСЕ: прямых доказательств вмешательства России в войну на Украине нет

Политика

Российскую военную форму можно купить где угодно

Киев, 26 октября 2018, 00:31 — REGNUM  Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не увидела доказательств присутствия российских военных в Донбассе, заявил первый заместитель главы миссии на Украине Александр Хуг, сообщает 25 октября УНИАН.

По его словам, прямых доказательств того, что Россия вмешивается в гражданскую войну в Донбассе, нет. Так, представители ОБСЕ видели в Донбассе военных с опознавательными знаками армии России, Германии, Испании и других стран. По мнению Хуга, это еще не доказывает, что военные из этих стран приехали в Донбасс, так как подобную военную форму можно купить где угодно.

Напомним, гражданская война в Донбассе ведется силами местных ополченцев, но Украина постоянно пытается найти на востоке доказательства «российской оккупации».

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Деятельность миссии ОБСЕ в Донбассе
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