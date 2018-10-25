ФБР: В США было разослано в общей сложности десять подозрительных посылок

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Сотрудники ФБР в пяти штатах США изъяли в общей сложности десять подозрительных посылок, адресованных политикам и общественным деятелям. Об этом сообщается 25 октября в микроблоге ведомства в Twitter.

«Подозрительные пакеты были обнаружены в разных местах в штатах Нью-Йорк, Мэриленд, Флорида, Делавер и Лос-Анджелес», — говористя в сообщении.

Отмечается, что в каждом из эпизодов на место выезжали сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время изъятые посылки изучаются специалистами.

Напомним, за последние дни поступил целый ряд сообщений об отправке посылок со взрывными устройствами американским политикам. Посылки поступили, в частности, экс-президенту США Бараку Обаме, супругам Биллу и Хиллари Клинтон, миллиадеру Джорджу Соросу, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану и экс-генпрокурору Эрику Холдеру.

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