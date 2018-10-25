Пятница, 26 Октября 2018 года
01:38:14 МСК

ФБР: В США было разослано в общей сложности десять подозрительных посылок

Политика

Посылки поступили на различные адреса в пяти штатах

Вашингтон, 25 октября 2018, 23:59 — REGNUM  Сотрудники ФБР в пяти штатах США изъяли в общей сложности десять подозрительных посылок, адресованных политикам и общественным деятелям. Об этом сообщается 25 октября в микроблоге ведомства в Twitter.

«Подозрительные пакеты были обнаружены в разных местах в штатах Нью-Йорк, Мэриленд, Флорида, Делавер и Лос-Анджелес», — говористя в сообщении.

Отмечается, что в каждом из эпизодов на место выезжали сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время изъятые посылки изучаются специалистами.

Напомним, за последние дни поступил целый ряд сообщений об отправке посылок со взрывными устройствами американским политикам. Посылки поступили, в частности, экс-президенту США Бараку Обаме, супругам Биллу и Хиллари Клинтон, миллиадеру Джорджу Соросу, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану и экс-генпрокурору Эрику Холдеру.

Читайте также:Трамп о посылках с бомбами для политиков США: «Мы чрезвычайно сердиты»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить