Министр обороны Сирии заявил о готовности вернуть под контроль Идлиб

Дамаск, , 23:39 — REGNUM Вся территория провинции Идлиб будет возвращена под контроль законного правительства, заявил 25 октября министр обороны Сирии Али Абдалла Айюб в парламенте страны.

Видеозапись его выступления опубликована на официальной странице сирийского парламента в Facebook.

«Идлиб не станет исключением. Это одна из четырех зон деэскалации. Три прочие уже возвращены под контроль сирийского государства. Мы освободим все районы Сирии. Это означает, что наши ВС готовы исполнить свой долг если ситуация зайдет тупик», — заявил сирийский военный министр.

Кроме того, Айюб заявил, что на данный момент США потеряли в Сирии все свои козыри кроме «Сирийских демократических сил» (SDF), совместно с которыми они действуют восточнее Евфрата. При этом сирийский министр обороны подчеркнул, что у SDF есть две перспективы — или переговоры, или столкновение с сирийской армией.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Сочи по итогам встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана министры обороны двух стран подписали меморандум о мерах по стабилизации обстановки в зоне деэскалации конфликта «Идлиб», отменив военную операцию против скопившихся там боевиков. По этим договоренностям, к 15 октября должна была быть создана демилитаризованная зона между боевиками и правительственными войсками Сирии, патрулируемая российскими и турецкими военными.

Реализация этих планов сорвалась из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны.

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