Предвыборная борьба на Украине: «Все за евроинтеграцию и против России»

Москва,
26 октября 2018, 00:12 — REGNUM Политическая борьба, развернувшаяся в настоящее время на Украине на фоне грядущих президентских выборов, носит абсолютно имитационный характер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил депутат Верховной Рады Украины
«Вся оппозиция — и Тимошенко, и Ляшко, и многие другие, — будут тему цен на газа эксплуатировать. Но на самом деле в период «революции» они стояли на одном Майдане, они вместе подписывали декларации. Даже Тимошенко, хоть её подтянули позже, подписывала коалиционное соглашение. У них не было абсолютно никаких противоречий при подписании этого документа», — заявил Килинкаров.
По его словам, участники президентской гонки на Украине не отличается даже формально: «и те, и другие за европейскую интеграцию, и те, и другие за вступление в НАТО. И те, и другие, в общем-то, за то, что Россия — агрессор».
«У них нет практически никаких отличий. То, что часть из них отмежевалась от власти, понимая, что в результате так называемых реформ власть теряет доверие населения — это, скажем так, технология реинкарнации в следующую политическую власть. Это очень удобно: с одной стороны, как бы и во власти, и, с другой стороны, в оппозиции. А тема с газом для этого просто будет эксплуатироваться и в этом сомнений нет», — подчеркнул он.
Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. По данным последних соцопросов, в настоящее время лидером электоральных симпатий является лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13,2%). За ней следует шоумен Владимир Зеленский (7,8%), а Пётр Порошенко набирает лишь 6,8% голосов. На 0,2% меньше рейтинг у лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.
Тем временем Юлия Тимошенко заявила о создании «всеукраинского движения» против повышения цен на газ и отмены соответствующего решения президента Украины Петра Порошенко. Она призвала украинских граждан собраться на акцию протеста возле областных администраций, а также перед зданием администрации президента Украины ради того, чтобы остановить «мегаавантюрные сделки».