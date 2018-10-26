«Выйдут на улицы, как в 90-е» — Олейник о повышении цен на газ на Украине

Москва, , 00:10 — REGNUM Украину вскоре ожидает новое повышение цен на газ, и эта ситуация неизбежно подстегнёт резкий рост протестных настроений в этой стране. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Сейчас у нас платят где-то 300 долларов на тысячу кубов… Будет повышение в следующем году и будет цена на газ стоить 450−460. Порошенко пообещал Трампу покупать сжиженный газ, через Польшу взял первую партию. А что будет дальше? Как я вижу, закон сохранения энергии сработает. Если в одном месте убывает, то в другом прибывает. Чем ниже будет температура в квартирах, тем выше будет температура на улицах», — заявил Олейник.

На этот раз в Киев люди, правда, не поедут, отметил он, а «будут выходить, как в 90-ые годы, перекрывая улицы и требуя горячую воду». При этом политический кризис неизбежен, а его предпосылки на текущем этапе уже неразрешимы — на Украине нету даже политической силы, которая могла бы предложить какую-либо альтернативу, заверил Олейник.

«По Тимошенко это всё имитация. Сейчас они (её сторонники) собрали небольшой митинг по сравнению с тем, что она когда-то могла собрать. Посмотрите на требования — чтобы Порошенко наложил вето, отменил постановление (о росте цен на газ)… но требовать надо, если это была бы истинная позиция, что? Отставки! И (премьер-министра) Гройсмана, и Порошенко. Но МВФ говорит: вы там балуйтесь, но не смейте отменять цену на газ. И она этого не сделает, потому что они все подконтрольны США», — пояснил он.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о создании «всеукраинского движения» против повышения цен на газ и отмены соответствующего решения президента Украины Петра Порошенко. Она призвала украинских граждан собраться на акцию протеста возле областных администраций, а также перед зданием администрации президента Украины ради того, чтобы остановить «мегаавантюрные сделки» украинского президента.