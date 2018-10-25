Меркель потребовала от короля Салмана наказать всех убийц Хашогги

Берлин, , 23:26 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом, в ходе которых «ясно дала понять», что требует наказать всех виновных по «делу Хашогги», 25 октября передает агентство Reuters.

«Канцлер призвала Саудовскую Аравию обеспечить быстрое, прозрачное и заслуживающее доверия расследование. Она подчеркнула, что все виновные должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 октября генеральная прокуратура Саудовской Аравии признала преднамеренный характер убийства журналиста Джемаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле.

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