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Меркель потребовала от короля Салмана наказать всех убийц Хашогги

Политика

Госпожа канцлер «ясно дала понять»

Меркель потребовала от короля Салмана наказать всех убийц Хашогги
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 25 октября 2018, 23:26 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом, в ходе которых «ясно дала понять», что требует наказать всех виновных по «делу Хашогги», 25 октября передает агентство Reuters.

«Канцлер призвала Саудовскую Аравию обеспечить быстрое, прозрачное и заслуживающее доверия расследование. Она подчеркнула, что все виновные должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 октября генеральная прокуратура Саудовской Аравии признала преднамеренный характер убийства журналиста Джемаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле.

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