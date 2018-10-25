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Сына Джамаля Хашогги выпустили из Саудовской Аравии

Политика

В отношении Салаха Хашогги ранее действовал запрет на поездки

Сына Джамаля Хашогги выпустили из Саудовской Аравии
ThePixelman

Эр-Рияд, 25 октября 2018, 22:28 — REGNUM  Саудовская Аравия выпустила из королевства Салаха Хашогги, старшего сына убитого журналиста Джамаля Хашогги, 25 октября передает агентство Reuters.

По словам источников агентства, Хашогги-младший уже вылетел из аэропорта в Эр-Рияде. Информацией о том, куда направляется сын журналиста, агентство не располагает.

В отношении Салаха Хашогги ранее действовал запрет на поездки в связи с расследованием убийства его отца в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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