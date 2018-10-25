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Глава Социалистической партии Украины призывает сограждан не платить за газ

Политика

Цены на газ на Украине снова растут

Глава Социалистической партии Украины призывает сограждан не платить за газ
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Газ

Киев, 25 октября 2018, 22:13 — REGNUM  Глава Социалистической партии Украины Илья Кива призвал украинских граждан бойкотировать новые тарифы и не платить за газ. Об этом Кива заявил сегодня, 25 октября, в эфире телеканала NewsOne.

«Давайте мы объявим бойкот государству и не будем платить по этим тарифам. Давайте все вместе — ромы, украинцы, армяне… неважно — поставим их перед этим вопросом, заставим их задуматься. Профсоюз украинского народа объявляет бойкот», — заявил Кива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после долгих переговоров с Международным валютным фондом правительство Украины добилось того, что оно получит очередной кредит от МВФ после того, как повысит цену на газ внутри Украины на 23,5% с 1 ноября.

При этом МВФ требовал намного большего повышения — на 60%, но украинским властям удалось договориться, и теперь повышение будет растянуто по времени. Если сейчас газ подорожает на 23,5%, то весной 2019 года — ещё на 15%, а осенью 2019 года — на 25%.

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Социально-экономический кризис на Украине
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