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Саудиты признали преднамеренный характер убийства Хашогги

Политика

«Информация турецкой стороны подтверждает, что подозреваемые по делу Хашогги умышленно совершили преступление»

Саудиты признали преднамеренный характер убийства Хашогги
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саудовская Аравия

Эр-Рияд, 25 октября 2018, 22:16 — REGNUM  Прокуратура Саудовской Аравии заявила о преднамеренном характере убийства журналиста Джемаля Хашогги в Стамбуле, 25 октября передает агентство Reuters.

«Информация турецкой стороны подтверждает, что подозреваемые по делу Хашогги умышленно совершили преступление», — говорится в заявлении, озвученном на госуарственном телевидении Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эр-Рияд признал факт убийства Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, однако называл его следствием ссоры и драки между журналистом и сотрудниками.

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