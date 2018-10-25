Украина готовит «важнейшие резолюции» против России в ООН

Киев, , 21:59 — REGNUM Украина намерена добиваться принятия в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН двух резолюций по «борьбе с российской агрессией», заявила 25 октября вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы в течение 73-й сессии Генассамблеи ООН были приняты две важнейшие резолюции», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, первая резолюция касается прав человека в Крыму. «Уже в ноябре проект резолюции будет рассмотрен на третьем комитете ООН и в декабре — проголосован на Генассамблее», — отметила она.

«Вторая сверхважная резолюция, которая будет принята на текущей сессии — о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря. Сегодня резолюцию по Азовскому морю проголосовал Европарламент. Следующую резолюцию должна принять Генассамблея ООН. У России земля и море должны гореть под ногами», — заявила вице-спикер Рады.

Напомним, ранее сегодня Европарламент одобрил резолюцию с призывом к властям Европейского союза рассмотреть возможность усиления санкций против России из-за ситуации в Азовском море.

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