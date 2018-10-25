Почему в Польше будет военная база США, а в Белоруссии база России

Юрий Баранчик, , 22:48 — REGNUM

На днях «прогрессивная либеральная общественность» по разные стороны разных границ стала возмущаться заявлением министра обороны России Сергея Шойгу относительно того, что, в случае появления военной базы США в Польше, Москва и Минск рассмотрят вопрос размещения военной базы России в Белоруссии. Мол, как так, размещение военной базы России лишит Белоруссию девственности, пардон, независимости, и, мол, это будет актом агрессии против «независимого суверенного государства».

На самом деле тут все просто.

Во-первых, размещение военных баз никоим образом не ставит под сомнение государственность той или иной страны. Ибо если этот тезис не верен, то значит, Польша перестанет быть суверенным государством в случае размещения на ее территории базы США или как? А так она сейчас, типа, суверенная?

Во-вторых, если этот тезис не верен, соответственно, суверенитета не имеют ни Япония, так как на ее территории размещены 94 военные базы США (за 50 тысяч военнослужащих), ни Германия (по разным источникам, от 176 до 200 военных баз США, за 200 тысяч военнослужащих), ни Британия, на территории которой находится 20 военных баз США (20 тысяч военнослужащих).

Соответственно, если мы считаем Британию, Германию и Японию суверенными странами, то и размещение военной базы России в Белоруссии, даже десяти военных баз, — никоим образом не влияет ни на суверенитет республики, ни на ее независимость.

Это если рассматривать ситуацию на уровне тактическом. На стратегическом же уровне после визита Болтона и некоторой отрывочной информации об его итогах можно констатировать следующее. Москва и Вашингтон стали договариваться по первым наиболее простым и легко достижимым пунктам «Большой сделки» и одновременно вырабатывать механизм доверия.

Во-первых, выход из Договора о ликвидации РСМД — отвечает интересам обеих стран. Напомню, что Россия была готова выйти из ДРСМД еще в 2007 году.

Так, 15 февраля 2007 начальник Генштаба ВС России Юрий Балуевский заявил, что Россия может начать пересмотр всей договорно-правовой системы ядерного сдерживания в ответ на размещение элементов американской системы ПРО в Восточной Европе. В частности, по его словам, Россия может в одностороннем порядке выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Аналогичное заявление о возможном выходе России из договора о РСМД ранее (в июне 2000 года) уже делал президент России Владимир Путин в ответ на объявление США о выходе из договора об ограничении систем ПРО.

В 2007 году министр обороны России Сергей Иванов охарактеризовал договор РСМД как «реликт холодной войны». Он заявил, что Россия должна иметь на вооружении ракеты средней и малой дальности уже хотя бы потому, что они есть у Индии, Пакистана, Кореи, КНР, Ирана и Израиля. В тот же год командующий РВСН ВС России генерал-полковник Николай Соловцов заявил на пресс-конференции, что Россия готова восстановить производство баллистических ракет средней дальности. Подробней об этом — здесь.

Об этом же свидетельствует и оценка итогов переговоров Болтона в Москве, которую дал глава МИД России Сергей Лавров: «По переговорам в Москве, в ходе в том числе встречи президента Путина с Джоном Болтоном, стало понятно, что это решение (по Договору о ликвидации РСМД — прим. авт.) принято, просто оно формализовано будет либо очень скоро, либо через месяц-полтора.

После официального объявления о выходе пойдет шестимесячный отсчет, предусмотренный договором, затем соглашение прекратит свое действие не только для страны, которая инициировала выход, но и для другой участницы. Об этом говорили откровенно, без какой-либо эмоциональности, говорили прагматично».

«Откровенно, без эмоций и прагматично» — лучшее подтверждение того, что Россия давно готова к сбросу этого реликтового договора в прошлое.

Во-вторых, Москва и Вашингтон уже согласовали механизм совместной разводки европейских «партнеров» на «американский СПГ» — поляки его (американский, ага) уже покупают, немцы и остальные только готовятся. Как говорится — «велкам». Подробней об этом — здесь.

В-третьих, кто оказывается сегодня главным виновником того, что США выходят из ДРСМД? Главным виноватым оказывается Китай, о чем свидетельствует излишне громкая реакция китайского МИД. Ведь если Пекин за мир во всем мире, то нет ничего проще, как присоединиться к Договору о ликвидации РСМД, и американцы в нем останутся. Так что Москва здесь не при делах.

В-четвертых, о том, что договоренность между Москвой и Вашингтоном относительно линий раздела сфер влияния в Европе уже есть, говорят (кроме вышеуказанного «польского СПГ») сразу несколько фактов, из которых укажем только два. Первый — начавшееся изменение ситуации на Украине, где согласованным преемником Порошенко становится Тимошенко и нащупан путь решения проблемы территориальной «целостности» Украины с сохранением независимости ЛДНР. Более подробно об этом — здесь и здесь.

Второй, как ни покажется кому-то странным, но это тот разговор о военных базах США в Польше и России в Белоруссии, с которого мы начали. То, что США поставят свою базу в Польше, — несомненно. К доктору не ходи. И полякам выгодно, и американцам, только немцы в проигрыше. Но у них и так за 170 американских баз стоит — одной больше, одной меньше — не суть для «независимости и суверенитета» Германии.

Но появление американской базы в Польше как гарантия ее «суверенитета и независимости» зеркально создает российскую базу в Белоруссии как гарантию ее «суверенитета и независимости», и тут уже никакие отговорки официального Минска не подействуют.

Это и есть новый раздел Европы с появлением зоны австро-венгерского влияния, а Германия гораздо более плотно в этой конструкции упаковывается внутрь Европы, даже без британского влияния и без прежних амбиций на Четвертый рейх.

Чем был плох пакт Молотова — Риббентропа? Тем, что, во-первых, все сделали мирно, а во-вторых, тем, что Гитлер, ведомый британцами через свои гомосексуальные пристрастия, разорвал договоренности со Сталиным и напал на СССР.

Чем на этом фоне хорош пакт Путина — Трампа? Потому что он обозначает такую борьбу за мир, что камня на камне может не остаться. Поэтому всем лучше залечь на время в свои местным колоритом обрисованные овражки и не отсвечивать. Игра в четыре руки — очень эффективна, и не только в преферанс.

Кстати, он имеет и свою аналогию — Сталин и Черчилль точно так же поделили всю послевоенную Европу (пакт Черчилль — Сталин) в течение пяти минут после того, как в ходе одних переговоров Уинстон передал клочок бумажки Иосифу, на котором были распределены зоны влияния Запада и СССР в Европе, на что Сталин, на том же клочке бумаги, наложил свою резолюцию — «Согласен». И никто и не пикнул. Так будет и в этот раз.

PS.

При всем уважении к нашим китайским партнерам, им тоже следует задуматься — что-то как-то слишком много проблем (обслуживание гражданских судов в портах, граждан и предприятий в китайских банках и так далее) стало вдруг возникать в двусторонних экономических отношениях на малом и среднем уровне. И американские санкции не могут считаться серьезным предлогом в контексте стратегического взаимодействия наших стран.