Постпред России: ЕС будет трудно договориться о санкциях по Азовскому морю

Москва, , 20:59 — REGNUM Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов считает, что странам Европейского союза будет непросто достичь консенсуса в вопросе введения санкций против России из-за ситуации вокруг Азовского моря. Об этом он заявил 25 октября в эфире телеканала «Россия 24».

Российский дипломат отметил, что принятие Европарламентом резолюции по Азовскому морю, безусловно, стало результатом деятельности «украинских братьев по разуму, которые не устают нагнетать ситуацию».

Он подчеркнул, что в широких слоях европейской общественности далеко не все осведомлены о том, где Азовское море находится. «А уж о статусе Азовского моря как внутреннего водоёма России и Украины знают и того меньше», — сказал Чижов.

«Я думаю, что в целом для новых антироссийских санкций собрать консенсус в Евросоюзе будет непросто, — отметил постпред России. — Его непросто собрать и для отмены существующих санкций, практически в равной степени. Так что Евросоюз в патовой ситуации в этом отношении».

Как передавало ИА REGNUM, Европарламент 25 октября одобрил резолюцию с призывом к властям Европейского союза рассмотреть возможность усиления санкций против России из-за ситуации в Азовском море.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в связи с этим, что Запад разыгрывает новую «пропагандистскую карту» с Азовским морем на смену исчерпавшему себя тезису о «неисполнении» Россией Минских соглашений.

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