Начался официальный визит в Китай премьер-министра Японии

Пекин, , 20:44 — REGNUM В Пекин с официальным визитом по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ; это первое за семь лет посещение Китая японским лидером продлится до 27 октября, сообщает 25 октября Синьхуа.

Как отмечает руководитель Китайского института по исследованию международных проблем Чжуань Цзунцзэ, встречи Абэ с китайскими лидерами помогут восстановить непростые отношения и связи между государствами. Эксперт по китайско-японским отношениям Академии общественных наук КНР Гао Хун рассчитывает на взаимодействие экономик двух стран, занимающих вторую и третью позиции в мире. Отмечается, что в японскую делегацию вошли около 500 крупных бизнесменов и подготовлены около 60 проектов, половина из которых готова к подписанию в ходе протекающего визита.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан также обратил внимание на благоприятное влияние, которое оказывается на мировую экономику развитием китайско-японских связей.

Напомним, что в 2017 году товарооборот между двумя странами достиг 300 млрд долларов.