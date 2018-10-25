Лавров: США могут выйти из договора РСМД очень скоро

Москва, , 20:40 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности либо очень скоро, либо это произойдет через месяц-полтора. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил журналистам сегодня, 25 октября.

Лавров рассказал, что в ходе переговоров в Москве с участием советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стало понятно, что решение о выходе США и договора РСМД уже принято, формализовано оно будет либо очень скоро, либо через месяц-полтора.

Также глава МИД РФ напомнил, что, согласно условиям договора, после вступления решения о выходе из него в силу должно пройти шесть месяцев. После того как пройдут эти полгода, договор прекращает действовать для страны, которая это инициировала, и для другой стороны соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил, что его страна готова выйти из договора РСМД, так как Россия его якобы нарушает и вообще ситуация в мире изменилась, и продвинутыми ракетными технологиями теперь обладают не только Россия и США, но и ряд других стран, которые никаких договоров не подписывали.