США продолжают искать выход из проблемы с облученным ядерным топливом

Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Еще в прошлом веке в США был принят закон, объявивший отработанное ядерное топливо (ОЯТ) «радиоактивными отходами, не подлежащими переработке». Это значит, что единственно возможный вариант обращения с ОЯТ — размещение его в геологическом захоронении с целью полной изоляции от внешней среды на максимально возможный срок. По плану правительства США местом такого захоронения должно было стать геологическое хранилище «Гора Юкка», обустройством которого Штаты занимались более 30 лет. Были потрачены миллиарды долларов, но нужного результата добиться не удалось — ученые не могут гарантировать, что ОЯТ не будет повреждено в результате природных явлений.

В 2009 году правительство Барака Обамы в 2009 году закрыло проект по созданию геологического хранилища «Гора Юкка». После прихода к власти Дональда Трампа работы возобновились.

24 октября Дональд Трамп дал понять, что он испытывает сомнения по поводу проекта строительства геологического хранилища ОЯТ «Гора Юкка», несмотря на то, что его администрация выделяет деньги на продолжение этого проекта. По его словам, к вопросу о «Горе Юкка» он вернётся «в ближайшие несколько недель». Трамп добавил, что он «согласен с людьми Невады». Штат Невада, на территории которого планируется построить хранилище, последовательно выступает против этих планов.

При этом площадки американских АЭС переполнены контейнерами с ОЯТ, нарушаются все нормативы по условиям их хранения, с каждым годом количество ОЯТ становится только больше. Многолетние попытки США найти выход из радиоактивного тупика пока не приводят к положительным результатам.