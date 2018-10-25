Косачёв: Европарламент одобрил морское пиратство

Москва, , 20:17 — REGNUM Европарламент, одобрил резолюцию по Азовскому морю, одобрил пиратство, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Разумеется, Европарламент сознательно умалчивает, что российские инспекции не нарушают и буквы закона, хотя это признает даже Украина. А также ни слова о том, что инициатором обострения обстановке на Азове стала именно украинская сторона, совершившая акт государственного пиратства, задержав траулер «Норд» с десятью россиянами на борту, а затем и танкер «Механик Погодин». И, коль скоро об этом нет в тексте, резолюцию можно вполне обоснованно считать актом поощрения морского пиратства со стороны законодательного органа Евросоюза», — написал Косачёв в соцсети.

Также сенатор предлагает считать резолюцию «попыткой продавить решение проблем Азова с односторонней выгодой для Украины, причем с применением конкретной угрозы санкциями исключительно к России».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европарламент принял резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть возможность усиления санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

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