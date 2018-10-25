Грузинского боевика защищают на правах рекламы

Станислав Стремидловский, , 20:47 — REGNUM

В Черновицкой области Заставненский городской совет призвал президента Украины Петра Порошенко отменить постановление правительства о повышении цены на газ для населения, передают BukNews (Черновцы). «19 октября 2018 года на внеочередном заседании правительства было принято решение о повышении цены на газ для населения на 23.5%, — говорится в обращении. — Это приведет к увеличению цены на газ до 8550 грн. за тысячу кубометров, увеличению цены на тепло, на горячую воду, электроэнергию. Это автоматически приведет к удорожанию продуктов питания и жизни украинцев в целом». Депутаты убеждены, что усложняет ситуацию еще и вступление в силу решения о повышении с 1 ноября 2018 года, а именно — с началом отопительного сезона. Депутаты считают, что это решение правительства является «недопустимым и нарушающим права граждан Украины на доступные жилищно-коммунальные услуги для всех потребителей и нарушением их конституционных прав на достойный уровень жизни». Они напоминают, что «параллельно с этим еще отменяются субсидии для многих категорий граждан, которые получали субсидию в предыдущие годы». Депутаты требуют от президента Украины «выполнить конституционный долг перед собственными гражданами и приостановить действие постановления кабинета министров Украины».

После повышения тарифов на газ в Тернопольской области подорожают продукты, сообщает «За Збручем» (Тернополь). Цены на основные продукты повышаются, констатируют представители торговой сферы. Среди причин — рост стоимости энергоносителей, а в частности природного газа. «После повышения тарифов на газ сдерживать рост цен не удастся, — говорит предприниматель Ульяна Карнаух. — Увеличивается себестоимость производства. Для предпринимателя повышение цен на свою продукцию — не лучшее решение. Но на данный момент другого варианта нет. Если не повышать цены, предпринимателя ждут убытки». По прогнозам аналитиков, наиболее существенно подорожает хлеб, молочная продукция, крупы. «Хлеб начнет дорожать уже в ближайшие недели. Причем цены могут увеличиться как минимум на треть. Мука подорожала с 6,20 грн. до 7,50 грн. за 1 кг. К зиме цены на муку вырастут до 9,90 грн. за килограмм, и это, конечно, повлияет на цены на хлеб. Скорее всего, рост цен будет постепенным. Запасаться продуктами не стоит, чтобы не вызвать еще большего ажиотажа, а затем и повышения цен», — рассказывает экономический эксперт Борис Кушнирук. Аналитики предупреждают: к росту цен приводит и трудовая миграция. На Украине в последнее время отмечают стремительную тенденцию выезда рабочей силы за границу.

Херсонские заводы сворачивают программы сотрудничества с предприятиями концерна «Укроборонпром» из-за склонности менеджеров отечественной «оборонки» беспардонно уклоняться от выполнения взятых на себя обязательств, информирует «Новий день» (Херсон). Так, Механический завод Херсона заключил с Житомирским бронетанковым заводом договор о поставке туда партии отопительных котлов и сидений для бронетранспортеров. Изначально ЖБЗ должен был выплатить аванс в виде половины стоимости техники. Однако не перечислил поставщику ни гроша, объясняя это финансовыми проблемами. На мехзаводе, впрочем, «вошли в положение» заказчика, изготовив всё нужное ему оборудование за счет собственных средств и ресурсов. Еще до апреля нынешнего года и котлы, и сиденья отправили на Житомирщину, а там заказ приняли без рекламаций. Только вот денег не заплатили и по сей день. После длительной и бесплодной переписки Херсонский механический завод вынужден был предъявить бронетанковому заводу иск о взыскании причитающихся средств. И Хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил его. Согласно вердикту суда, предприятие-ответчик должно выплатить ХМЗ 722 тысячи 418 гривен, и погасить еще 10,8 тысяч гривен судебных издержек. Однако вместо выполнения однозначного решения Житомирский бронетанковый завод подает апелляцию на него и платить за уже полученную продукцию, похоже, не собирается. Естественно, с такими недобросовестными партнерами в Херсоне больше связываться не намерены — себе дороже. При этом руководители государственного концерна «Укроборонпром», в структуру которого входит ЖБЗ, отчитываются об исправном финансировании «оборонки» и декларируют миллиарды гривен дохода, полученного в том числе и от экспорта украинской военной техники за рубеж. Так куда же деваются эти деньги, если из миллиардов никак не наскребут нескольких сотен тысяч для расчета с поставщиками?

«Днепр Вечерний» (Днепропетровск) рассказывает о церковном разрыве с «Русским миром». Решение Константинопольского патриархата восстановить на Украине ставропигию означает восстановление Киевской митрополии Константинопольского патриархата. Это на переходный период до воссоздания Украинской поместной православной церкви, получившей томос. Фактически восстановление ставропигии означает конец подчинения Русской православной церкви и шаг к каноничности украинской. Тем не менее политические проблемы выдвигаются на первый план, и они гораздо важнее имущественных и даже религиозных. После «аннексии» Крыма и «агрессии» на Донбассе церковная связь осталась практически единственной между Россией и Украиной. Неудивительно, что в Киеве начали предпринимать шаги, дабы лишить Москву важного рычага влияния на внутриполитическую ситуацию на Украине. Предоставление украинской Церкви автокефалии также может спровоцировать православный парад суверенитетов — Южная Осетия, Абхазия, Черногория, Македония, страны Африки могут потребовать томосов и для себя. Тем самым начнется развал других патриархатов, в частности, Сербской и Грузинской церквей. Нет сомнений, что решение Константинопольского патриархата и патриарха Варфоломея как его главы было бы невозможным без, по крайней мере, нейтралитета, а фактически поддержки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоргана. Ведь Варфоломей его подданный и вряд ли бы действовал вопреки мнению своего президента. Тем самым Эрдоган сыграл против Москвы в этом важнейшем для нее вопросе. Не случайно в своей речи в Нью-Йорке он говорил, что с Россией и Ираном у его страны есть большие противоречия. Вот одно из них.

Процесс предоставления томоса Украинской церкви вышел на финишную прямую, пишет «Житомир.info» (Житомир). Ответить на вопросы согласился епископ Житомирский и Овручский Паисий (Украинская православная церковь Киевского патриархата). По словам последнего, Украинская церковь веками шла к самостоятельности. Первые попытки отделиться и выйти из-под влияния русского православия были еще во времена Украинской народной республики, продолжились они после провозглашения Украиной независимости. «В нашем государстве существует, скажем, две мощные церкви — УПЦ КП и Украинская православная церковь Киевского патриархата, — заявил епископ Паисий. — Бесспорно, люди не различают, эта украинская и эта украинская. Однако они отличаются. УПЦ КП относится к Украинской церкви. В 2014 году это было проявлено, когда Московский патриархат отказывался молиться за военных, отпевать их, были случаи и отказа в захоронении детей и взрослых, которые крестились в Киевском патриархате… Томос даст нам право называться истинной Украинской церковью. А Московский патриархат не может и не будет называться Украинской православной церковью, как называется сегодня. Потому что она подчинена Русской церкви». Сейчас на Житомирщине не зафиксировано ни одного перехода общин одной Церкви в другую Церковь. Однако это может в корне измениться, когда появится единая поместная Церковь, говорит епископ Паисий. По его словам, «когда будет единая поместная Церковь, такие переходы будут, потому что настроения людей положительные».

«Необычным для себя способом решила отреагировать на последние события в церковной сфере Одесская епархия УПЦ МП, — говорится в материале портала «Думская» (Одесса). — Как сообщили в пресс-службе религиозной организации, чтобы осудить действия Константинополя, который вернул под свою юрисдикцию Киевскую митрополию и намерен предоставить ей автокефалию, пророссийские священнослужители провели тайное голосование в поддержку своего руководства. В нем приняло участие 413 клириков, собравшихся в Свято-Успенском патриаршем монастыре на Даче Ковалевского. Им предложили ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы сохранение существующего статуса Украинской православной церкви (Московского патриархата — ред.) и позицию ее предстоятеля, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия?». В пресс-службе утверждают, что 406 участников собрания ответили на него утвердительно, три клирика были против, а четверо воздержались, опустив в урну для голосования пустые бюллетени».

Предстоятель УПЦ МП призвал жителей города беречь веру, которую получили от прадедов, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Он отметил, что Церковь «держит молитвенные связи и с Россией, и с Грецией, и всеми концами мира», и добавил, что «если мы разорвем их — перестанем любить друг друга и перестанем быть христианами». Об этом митрополит Онуфрий рассказал 23 октября во время торжественного богослужения по случаю престольного праздника в кафедральном соборе Всех Святых земли Волынской. «Кто правильно поймет Бога, тот может покаяться в последнюю минуту, и ему Бог простит, чтобы угодить Ему, надо знать, кто Он такой. Сегодня нам следует сохранять ту веру, которую мы имеем. Не надо искать себе что-то особенное и необычное, а надо ценить то, чем жили наши отцы и деды, прадеды. За ту веру они боролись не только словом, но и часто жизнь отдавали, и такой веры мы должны держаться, — обратился к верующим глава УПЦ МП. — То, что сегодня нам томос какой-то обещают и еще непонятно что… Мы все свободны и независимы, административно и церковно, мы — самоуправляемая Церковь. Мы всё делаем сами, как считаем нужным». Митрополит отметил, что каждый человек должен искать свой особый и личный томос — свободу от греха. «Это тот томос, который мы должны получить от Бога, а другие томосы нас не интересуют. Его мы все должны искать, и блажен человек, который нашел его и освободился от греха», — подчеркнул Онуфрий и призвал держать в сердце ту веру, которую люди имеют сегодня и которую получили от своих предков.

Украинские православные не успели получить томос, как на поверхность всплыли конфликты и амбиции между церковными иерархами, из-за которых предоставление автокефалии может затянуться на долгий срок, считает Zaxid.net (Львов). Пока украинские христиане радовались обещаниям Константинопольского патриархата, оказалось, что украинские православные Церкви не только еще не готовы к объединительному собору, но даже успели между собой перессориться. Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий заявил прессе о своих разногласиях с главой УПЦ КП патриархатом Филаретом и считает, что проводить объединительный собор для получения томоса об автокефалии еще рано. Макарий разговаривал с Филаретом, их беседа переросла в спор о том, кто будет главным и по чьим правилам пройдет создание новой Церкви. По утверждению митрополита, он настаивает на компромиссе и согласованной позиции, но патриарх, Церковь которого насчитывает более 5000 приходов, значительно больше, чем у УАПЦ, считает, что поместная Церковь должна создаваться по его уставу и правилами. Де-факто Макарий стремится к объединению, а не присоединению своей менее многочисленной Церкви к более влиятельной УПЦ КП. Фактически проблема кроется не столько в духовных вопросах, сколько в материальных, ведь интеграция двух Церквей будет означать потерю своих должностей и доходов примерно половиной церковных владык и иерархов. Но что будет, если УАПЦ затянет организацию объединительного собора, не пойдет на уступки и компромиссы? Дадут ли после такого раскола томос только УПЦ КП? Вместо объединения православных Церквей Украина может получить новую междоусобицу в рамках теперь формально одной Церкви, а некоторые украинские Церкви могут даже отказаться объединяться на таких условиях.

17 октября в Дрогобыче открыли «Культурный центр крымских татар», информирует «Збруч» (Галичина). Инициатором является общественная организация «Ихсан-Искренность». На церемонию его открытия пригласили волонтеров, бойцов «АТО», горожан, мэра Дрогобыча Тараса Кучму и председателя сообщества мусульман Львова Эрнеста Абкелямова. Также приехал генеральный консул Республики Польша во Львове Рафал Вольский. В 2014 году в Дрогобыч приехали пять крымскотатарских семей. Сейчас их здесь 20. Цель создания центра заключается в сохранении языка, культуры и традиций крымскотатарской общины. Также он поможет преодолеть негативные стереотипы и наладить сотрудничество между крымскотатарской общиной и дрогобичанами. Помещение для центра крымскотатарской общине предоставил Дрогобычский городской совет. Поддержку в проведении ремонтных работ и обустройстве центра общине оказал МИД Польши, а также волонтеры.

Венгров ущемляют на Украине фашистскими методами. По данным венгерского издания Hirado, об этом ректор Закарпатского венгерского института имени Ф. Ракоци Илдико Орос заявила 23 октября на митинге в Будапеште в рамках празднования годовщины антисоветской революции 1956 года, пишет Mukachevo.net (Мукачево). По мнению Орос, коммунистические и фашистские методы проявлены сегодня на Украине. Нынешняя ситуация в стране напоминает события 100−150 летней давности, когда происходили преследования евреев. Закарпатских венгров хотят обвинить в кризисе экономически-политического положения на Украине. По словам ректора, в последние годы регулярными стали на телеканалах программы, которые порочат венгров. Историю переписывают, в городах проходят факельные шествия с молодыми людьми с закрытыми лицами. В интернете на одном из сайтов выложили «список смерти», а на портале парламента собирают подписи, чтобы поставить на повестку дня постановление о выселении венгров из Украины. «Одна только Венгрия стоит за нами, спасибо Венгрии», — заявила Орос. Ректор сказала, что против венгров провокации значительно увеличились. Она вспомнила новый закон об образовании, который противоречит международным нормам, обвинения в сепаратизме.

«На выездном сессионном заседании депутаты Ивано-Франковского облсовета обратились к Порошенко, чтобы тот немедленно рассмотрел вопрос о предоставлении гражданства Украины бойцу-добровольцу «антитеррористической операции» Концелидзе Мерабу Мурадовичу, — рассказывает «Курс» (Ивано-Франковск). — Он участвовал в Революции Достоинства и воевал на востоке Украины. Однако получить украинского гражданства не может до сих пор. Концелидзе рассказывает, его документы лежат в администрации президента уже два года, и Порошенко их не спешит подписывать. На вопрос, почему до сих пор он не может получить гражданства, мужчине дали неофициальную ответ, мол, он является другом бывшего президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. Поэтому за поддержкой доброволец обратился к депутатам Ивано-Франковского облсовета. «Концелидзе Мераб Мурадович выразил глубокую обеспокоенность по поводу возможного его задержания и выдачи «оккупанту», Российской Федерации, — говорится в обращении, — отметил, что у него на иждивении находятся двое детей, которые могут остаться без отца, в случае если Российская Федерация потребует его выдачи по «надуманному» уголовному делу. Статья 25 Конституции Украины определяет, что гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству». Депутаты облсовета поддержали обращение большинством голосов». Что примечательно, издание к материалу дало примечание о том, что оно опубликовано «на правах рекламы».