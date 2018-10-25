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США намерены выиграть гонку за технологией 5G

Политика

И не только ее

Вашингтон, 25 октября 2018, 20:33 — REGNUM  Сегодня Дональд Трамп направил создание Национальной Спектральной Стратегии, касающейся инфраструктуры и технологий, в сторону растущих требований к беспроводной связи, — в частности, речь идет о технологии 5G, сообщает комитет Белого дома по научной и технологической политике на официальной странице в твиттере 25 октября.

«Вместе с промышленностью, министерством торговли, управлением телекоммуникаций и информации и федеральной комиссией по коммуникациям, с государственными, местными и федеральными партнерами, мы выиграем гонку к 5G!», — сообщается в заявлении.

Секретарь министерства торговли Уилбур Росс в комментарии к этому заявлению выражает уверенность, что «дальновидное лидерство Трампа позволит США продолжать оставаться первопроходцем в технологиях будущего, включая 5G сети»:

«Сегодня министерство торговли в координации с другими федеральными учреждениями и ведомствами начинает свою работу по разработке национальной стратегии, которая будет привлекать больше инвестиций в новейшие технологии, обеспечивая наше превосходство как на земле, так и в космосе», — пишет Росс.

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