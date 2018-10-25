В Италии готовятся к крупномасштабной забастовке

Рим, , 20:02 — REGNUM В пятницу, 26 октября, в ряде крупных городов Италии пройдут манифестации и будут организованы забастовки сотрудников транспортных компаний, учреждений образования и здравоохранения, сообщает информагентство Askanews в четверг, 25 октября.

В частности, ожидаются забастовки в аэропортах Милана и Болоньи, будут отменены часть поездов местного и национального сообщения, а общественный транспорт, особенно в Риме и Милане, будет курсировать с большими перерывами.

Список требований бастующих в значительной мере повторяет программу действующего правительства, в частности, они требуют снижения пенсионного возраста, обеспечения стабильной работы (не по временным контрактам), обеспечения занятости. По всей видимости, бастующие полагают, что правительство выполняет собственную программу в недостаточной степени.