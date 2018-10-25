Обращение Союза Российских Соотечественников Республики Молдова

Кишинёв, 25 октября 2018, 19:58 — REGNUM Административный Совет Союза Российских Соотечественников Республики Молдова на недавнем внеочередном заседании принял обращение к профессиональным экспертам, политическим обозревателям, политтехнологам, научным сотрудникам, журналистам, представителям широкой общественности Российской Федерации. В нём говорится:"Наше обращение к Вам продиктовано положением Российских Соотечественников на постсоветском пространстве, в частности в Молдове, спустя 27 лет после распада СССР, а также усилившимся западным трендом русофобской истерии, развёрнутой в стране. На сегодняшний день необходимо правильное определение нашей системы координат, и осмысление того, как мы Российские Соотечественники, себя позиционируем в социуме Республики Молдова, чего хотим достигнуть и как это сделать? Всё это необходимо оперативно решить на фоне усиления русофосбских настроений «на западе» и в соседней братской — славянской Украине, что утяжелило и без того негативное положение Российских Соотечественников странах их проживания. Исходя из всего происходящего к нам пришло ясное, твёрдое понимание о необходимости выхода из общественно — социального оцепенения и обозначения своей активной позиции в развитие страны — её внутренней и внешней политике. Мы должны провести трансформацию своего качественного преобразования из сторонних наблюдателей, находящихся в гостях, в чужой стране, в полноправных граждан. Мы больше не имеем право обманываться., быть в состоянии ожидания, и не сбывшихся надежд. Сегодняшний быстро меняющийся мир, утраченные личностные союзные связи, сменившиеся поколения не дают нам такой возможности. В Молдове за более чем четверть века не сформирована структурированная, четко ориентированная Российская Диаспора, способная отстаивать свои права и осуществлять лоббирование своих интересов, быть переговорной стороной с правящим в стране политическим классом. У Российских Соотечественников нет своего печатного органа охватывающего всю республику, нет мультимедийгого информационного ресурса .Мы уважаем принцип суверенитета государств и не вмешательства во внутренние дела друг — друга и не призываем к этому. Просим лишь оказать содействие в определённом инструментарии для достижения намеченной нами цели. Эта помощь со стороны Российской Федерации жизненно важна для нас в Молдове:1. Необходимо создать Мультимедийный информационный ресурс для сплочения соотечественников, а также распространения обзора и аналитических комментариев по событиям в Молдове. Мы должны вывести молдавский этнос из состояния идеологической виртуальности. навязанной местной элитой , — в реальный мир с его социально — экономическими, правовыми и гуманитарными проблемами. Суть важно призвать общество к гражданской солидарности для решения поставленных задач, посредством этого взаимодействия придёт решение многих наших проблем.2. Пора запустить Совместные экономические проекты с Российской Федерацией, целью которых является приобретение финансовой самостоятельности в своей деятельности.(нужны чётко обозначенные экономические инстанции, с которыми мы будем активно сотрудничать в этой сфере).3. Необходимо наступательное Осуществление образовательных программ не только на территории РФ, но и в странах проживания соотечественников для постоянного подъема положительного имиджа, высоких стандартов Российской науки, образования и языка.4. Необходима также периодическая научно-методологическая и социологическая помощь РФ для Cоюза Российских Соотечественников Республики Молдова. Принципиально важно: не надо нас встраивать в национально-политические формирования, даже в те, которые декларируют о своём желании улучшить отношения с Россией, мы готовы конструктивно с ними сотрудничать, т.к. конъюнктурно-предвыборные заявления молдавского истеблишмента приходят и уходят, а Российская Диаспора должна стать самостоятельным субъектом общественно — политической системы Молдовы. Диаспора должна иметь способность защищать свои гражданские права и влиять на выстраивание долгосрочных, дружественных отношений со своей исторической Родиной — Россией. Эффективный полученный результат будет неизбежен и даст мощный импульс в качественном становлении Российских полноценных диаспор зарубежья. Данное обращение отправлено в ведущие СМИ РФ. С уважением Административный Совет Союза РоссийскихСоотечественников Республики Молдова: Блащук А. В., Березовская О. Л., Ермолюк А. Г., Задорожняк М. М., Западинский Р. Л., Mардарь Н.Г., Меше И. И., Одольский В.В.
Обращение Союза Российских Соотечественников Республики Молдова
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