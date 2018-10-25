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Законопроект о штрафах за воспрепятствование работе омбудсменов внесен в ГД

Политика

Устанавливаются единые штрафы на федеральном уровне

Москва, 25 октября 2018, 19:48 — REGNUM  Законопроект, предполагающий штрафы за воспрепятствование деятельности омбудсмена, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Андреем Клишасом, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Сейчас регионы вводят штрафы за помехи в работе уполномоченных по защите прав человека, однако не все, кроме того, в субъектах РФ за такие правонарушения предусмотрены неодинаковые санкции, что «приводит к отсутствию единства в определении мер ответственности за аналогичные противоправные действия, порождая неоправданный партикуляризм государственной защите прав человека», обеспокоены сенаторы.

Так, согласно поправкам в КоАП, вмешательство в деятельность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации с целью повлиять на его решения предлагается штрафовать в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Неисполнение должностными лицами законных требований уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, установленных федеральным законом «Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», предполагает штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте РФ в иной форме повлечет такие же санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о работе омбудсменов в регионах внесен в Госдуму

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Деятельность уполномоченного по правам человека в РФ
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