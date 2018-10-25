Законопроект о работе омбудсменов в регионах внесен в Госдуму

Москва, , 19:41 — REGNUM Законопроект, устанавливающий единые принципы организации деятельности региональных уполномоченных по правам человека и закрепление общих начал их взаимодействия с органами государственной власти и институтами гражданского общества, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Андреем Клишасом, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

От региональных уполномоченных поступают многочисленные обращения по поводу недостаточной численности их аппаратов, которая определяется субъектами РФ самостоятельно, отмечают в Совфеде, региональные власти зачастую решают этот вопрос без учета масштабов территории, численности населения, социально-экономических особенностей региона.

Предлагается расширение и закрепление функций регионального омбудсмена, в том числе обращение с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, неопределенного круга лиц, в порядке, предусмотренном статьями 40, 218 Кодекса административного судопроизводства РФ, обращение в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или постановления суда либо постановления судьи, участие в заседаниях законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, в работе его комитетов и комиссий при рассмотрении ими проектов законов региона, связанных с правами и свободами человека.

«Принятие законопроекта позволит также установить единые подходы и стандарты в вопросах организации специализированной государственной правозащиты, осуществляемой региональными уполномоченными в субъектах Российской Федерации», — отмечают парламентарии.

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