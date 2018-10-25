МИД РФ: Учения НАТО Trident Juncture-2018 — откровенно антироссийские

Москва, , 19:41 — REGNUM Военные учения НАТО Trident Juncture — 2018 в Норвегии откровенно направлены против России и повлекут осложнение военно-политической обстановки в регионе, сообщает 25 октября департамент информации и печати МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что попытки Североатлантического альянса представить эти маневры как сугубо оборонительные выглядят неуклюже, а факты свидетельствуют о том, что в рамках учений Trident Juncture — 2018 военные НАТО «отрабатывают навыки проведения оборонительных и, что принципиально важно, наступательных операций везде — на суше, на море и в воздухе, а также в киберпространстве — в ходе конфликта «высокой интенсивности» с «сопоставимым противником».

Кроме того, МИД России отмечает, что учения проводятся в климатических условиях, максимально близких к российским, а их отдельные фрагменты проходят всего в 200 км от границ РФ.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, всё это превращает Северную Европу из территории сотрудничества в потенциальную площадку противостояния.

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения НАТО Trident Juncture — 2018 являются самыми крупными со времен холодной войны. В них задействованы порядка 50 тыс. военных из разных стран Североатлантического альянса.

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