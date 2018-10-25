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Глава ЦРУ прокомментирует Трампу записи пыток и убийства Джемаля Хашогги

Политика

Джина Хаспел обладает достаточной компетенцией

Глава ЦРУ прокомментирует Трампу записи пыток и убийства Джемаля Хашогги
Иллюстрация: Central Intelligence Agency
Джина Хаспел

Анкара, 25 октября 2018, 19:58 — REGNUM  Глава ЦРУ Джина Хаспел в ходе визита в Турцию ознакомилась с содержанием аудиозаписей по «делу Хашогги» и прокомментирует их содержание президенту США Дональду Трампу, 25 октября передает агентство Reuters.

Турция с самого начала расследования исчезновения журналиста Джемаля Хашогги заявляет о наличии аудиозаписей того, как Хашогги пытали, убили и расчленили в саудовском консульстве в Стамбуле.

Отметим, действующая глава ЦРУ обладает достаточной компетенцией для оценки записи истязаний и убийства — долгое время мисс Хаспел курировала программы пыток в секретных тюрьмах ЦРУ за рубежом.

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