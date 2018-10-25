ЕС вознамерился противостоять США на Украине – прогноз

Москва, , 20:21 — REGNUM Крымский мост и Азовское море становятся объектом санкционного давления со стороны Евросоюза, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 25 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя тот факт, что Европарламент одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть вариант усиления санкций против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.

«То, что дело будет идти к санкционной составляющей, было очевидно, — сказал Абзалов. — ЕС уже инициировал санкционное воздействие на компании, которые были связаны с Крымским мостом вообще и с инфраструктурой Крыма в частности. Под санкции попали и физические лица и юридические лица. Понятно, что в ближайшее время объектом давления будут Крымский мост и Азовское море».

Одна из причин этого очередного витка антироссийской политики со стороны Запада — это, по мнению Абзалова, стремление НАТО расширить свое присутствие в Азовском море.

«Но так как физически это сделать очень сложно (очень небольшая глубина), то поэтому противостояние будет разворачиваться вокруг точечного присутствия», — сказал эксперт.

Также Абзалов отметил, что ЕС пытается сместить повестку, так как перед этим речь шла о возможности введения Евросоюзом санкций против Саудовской Аравии, но «здесь подвижек нет».

Ещё одна причина пристального внимания европейских парламентариев к Азовскому морю, названная Абзаловым, это стремление ЕС играть на Украине более активную роль и даже «поставить заслон американским коллегам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Европейский парламент одобрил резолюцию, которая призывает власти ЕС предусмотреть усиление санкций против Российской Федерации из-за ситуации в Азовском море.

Кроме того, властям ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста «спецпосланника по Крыму и Донбассу».

Также отметим, что начало эскалации напряжённости в Азовском море положила именно Украина, пограничники которой захватили российский сейнер «Норд» с командой из 10 российских граждан, большинство которых до сих пор находятся в плену на Украине.

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