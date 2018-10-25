Кому принес вассальную присягу экс-глава Балашихи?

Москва, , 20:23 — REGNUM Возвращение экс-главы Балашихи Евгения Жиркова во власть после того, как скандал утих — нормальная ситуация для административной системы. Об этом 25 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Напомним, чиновник ушел в отставку после крупного федерального скандала вокруг полигона ТБО «Кучино», который урегулировал лично президент РФ Владимир Путин, а сейчас получил должность заместителя главы администрации Пушкинского района Московской области.

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«Это нормальная административно-командная ситуация. Она не отличается от ситуации в любом другом регионе. Отличие лишь в том, что скандал был большим и публичным, и мы с вами можем это проследить. Но по сути это схема «наш человек не должен утонуть», — сказал Журавлев.

Оставить Евгения Жиркова главой Балашихи после прямого неудовольствия президента было невозможно, уверен эксперт, потому что административная система — это не вопрос губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а вопрос любого чиновника:

«Административная система решает проблемы за счет уничтожения ответственного: мы его выпороли — проблема решена. Его тогда выпороли и тихо отставили в уголочек, пока волна не пройдет и нельзя будет взять снова в начальники».

В данной системе командность — обязательное условие, а состав команды — второй вопрос, рассказал Журавлев.

«Если человек в команде, он все равно будет начальником […]. Я не знаю, Воробьев ли это или кто-то из вице-губернаторов — кому вассальную присягу этот человек приносил. Но те, чьим вассалом он является, подождали, пока острота проблемы снялась, и вернули человека во власть», — полагает эксперт. Он уточнил, что данная версия — «обоснованная, но гипотеза».

В завершение разговора собеседник процитировал стихотворение русского поэта Александра Грибоедова, написанное в начале XIX века, но подходящее и для нынешней ситуации:

«Как станешь представлять к крестишку ли, к

местечку,

Ну как не порадеть родному человечку!..»

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос президенту Владимиру Путину о свалке, которая отравляет воздух жителям Балашихи, поступил на прямую линию 15 июня 2017 года. Глава государства пообещал разобраться и вскоре потребовал закрытия полигона. Глава Балашихи Евгений Жирков ушел в отставку 27 июня 2017 года и более года отсутствовал в поле зрения СМИ.

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