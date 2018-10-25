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Порошенко поблагодарил Европарламент за резолюцию по Азовскому морю

Политика

Президент Украины надеется на новые санкции против России

Порошенко поблагодарил Европарламент за резолюцию по Азовскому морю
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
На коврике

Киев, 25 октября 2018, 19:08 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко сердечно поблагодарил Европейский парламент за принятие резолюции по Азовскому морю. Соответствующее сообщение Порошенко опубликовал сегодня, 25 октября, на своей странице в социальной сети Facebook.

Порошенко пишет, что Россия якобы всегда будет встречать «решительный и адекватный ответ» со стороны «демократического сообщества. Украинский президент считает, что его страна совместно с Европейским союзом будут противодействовать «ползучей аннексии» Россией Азовского моря, а также «нарушению» свободы судоходства.

Украинский президент особо поблагодарил депутатов Европарламента за призыв к властям Евросоюза ввести дополнительные санкции против России из-за ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Порошенко надеется, что эти призывы будут реализованы и новые санкции против России будет введены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Европарламент принял резолюцию, которая содержит призыв к властям ЕС ввести санкции против России из-за ситуации в Азовском море.

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