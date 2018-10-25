Правительство Ростовской области ответило на публикацию ИА REGNUM

Ростов-на-Дону, , 19:04 — REGNUM Правительство Ростовской области направило ИА REGNUM ответ на опубликованную агентством статью «Бесплатная медицина в Ростовской области начинается с «платных бахил». ИА REGNUM публикует ответ полностью.

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы гигиенических требований к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров (СанПиН 2.1.3.137 5−03), утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.06.2003 г. №124, распространяются на все лечебные учреждения. Пациентам при посещении лечебно-профилактических учреждений рекомендовано иметь с собой бахилы либо сменную обувь, как того требует соблюдение санитарно-эпидемического режима. Отсутствие бахил не является поводом для отказа в приеме обратившихся за медицинской помощью граждан. Розничную продажу, а также автоматы для продажи бахил в поликлиниках устанавливают исключительно для удобства пациентов, не имеющих возможности или желания приносить сменную обувь. Из положений Гражданского кодекса РФ, регламентирующего договор розничной купли-продажи, не следует какой-либо обязанности приобрести этот товар у продавца, а подчеркивается добровольность выбора услуги или товара потребителем (посетителем медицинского учреждения).

Относительно выполнения майских указов Президента России, касающихся повышения зарплат медицинским работникам, обращаю Ваше внимание, что заработная плата врачей Новочеркасского филиала областного психоневрологического диспансера на сегодняшний день составляет 53,3 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года в 2,5 раза. За годы реализации Указа заработная плата врачей Ростовской области увеличилась в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом и составила 53,1 тыс. рублей; среднего медицинского персонала — в 1,9 раз и составила 27,8 тыс. рублей; младшего медицинского персонала — в 3 раза и составила 26,5 тыс.рублей.

Для сокращения очередей в лечебных учреждениях области реализуется проект «Бережливая поликлиника» с использованием нового подхода к организации труда медперсонала и организации рабочего пространства. В лечебных учреждениях появилась открытая регистратура и колл-центр, и сотрудники теперь занимаются посетителями, не отвлекаясь на звонки. Также записаться на прием к врачу жители области могут с помощью терминалов электронной очереди, установленных в регистратурах и с помощью сети Internet.

Относительно обеспеченности ростовских аптек жизненно важными лекарственными препаратами сообщаю, что министерством здравоохранения Ростовской области организован и проводится ежеквартальный мониторинг ассортимента и ценовых характеристик лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По результатам мониторинга за III квартал текущего года дефицит лекарственных препаратов в аптечных организациях области не зафиксирован.

Дополнительно информирую, что аптечные организации самостоятельно определяют ассортимент и объем закупаемых лекарственных препаратов. В соответствии с действующим законодательством, аптечные организации обязаны обеспечивать минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденный Приложением №4 к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 23.10.2017 №2323-р.

Отмечу, что в настоящее время в аптеках области нет рецептов на приобретение льготных лекарственных препаратов, находящихся на отсроченном обслуживании. А качество обеспечения лекарственными препаратами жителей области подтверждается отсутствием жалоб по телефонам горячих линий Росздравнадзора РФ и минздрава РФ», — говорится в ответе за подписью начальника управления информационной политики Сергея Тюрина.

ИА REGNUM напоминает, что ранее оценку качеству предоставляемой в Ростовской области медицинской помощи поставили сами жители региона. По мнению пациентов лечебных учреждений, бесплатная медицина на Дону начинается с «платных бахил».

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