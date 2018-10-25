Четверг, 25 Октября 2018 года
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Компании из Сингапура попали под санкции США по КНДР

Политика

Соединённые Штаты продолжают расширять односторонние санкции по Северной Корее

Компании из Сингапура попали под санкции США по КНДР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 25 октября 2018, 18:49 — REGNUM  Вашингтон расширил односторонние санкции по Северной Корее, включив в чёрный список две компании из Сингапура. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба министерства финансов США.

Также под санкции попал один гражданин Сингапура, причастный, по мнению Вашингтона, к отмыванию средств в интересах КНДР с использованием американской финансовой системы.

Напомним, ранее в текущем году под санкции США по КНДР попал целый ряд российских физических и юридических лиц. В МИД России назвали подобные шаги Вашингтона попыткой наказать Москву за принципиальную позицию по Северной Корее.

В сентябре Россия и Китай в Совете Безопасности ООН обратились к мировому сообществу с призывом начать ослаблять режим международных санкций против КНДР, чтобы поддержать мирные устремления Пхеньяна в вопросе ядерного разоружения.

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США и КНДР
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