Четверг, 25 Октября 2018 года
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В Челябинской области ввели новую государственную должность

Политика

Вице-губернатор — министр

Челябинск, 25 октября 2018, 18:39 — REGNUM  В правительстве Челябинской области учреждена новая должность. Поправки в устав региона приняли депутаты областного Заксобрания.

С предложением учредить должность «заместитель губернатора — министр» выступил глава региона Борис Дубровский. Заседание Заксобрания состоялось сегодня, 25 октября. Инициативу, одобренную ранее на заседаниях комитетов, приняли сразу в первом и третьем чтениях.

Поправки в основной закон Челябинской области вступят в силу после официального опубликования.

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