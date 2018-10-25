В Челябинской области ввели новую государственную должность

Челябинск, , 18:39 — REGNUM В правительстве Челябинской области учреждена новая должность. Поправки в устав региона приняли депутаты областного Заксобрания.

С предложением учредить должность «заместитель губернатора — министр» выступил глава региона Борис Дубровский. Заседание Заксобрания состоялось сегодня, 25 октября. Инициативу, одобренную ранее на заседаниях комитетов, приняли сразу в первом и третьем чтениях.

Поправки в основной закон Челябинской области вступят в силу после официального опубликования.