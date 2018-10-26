Пока элита стремится на Запад — будут расколы

Москва, , 08:21 — REGNUM Раскол из-за украинской автокефалии, ударивший по Вселенскому Православию, имеет под собой глубокие причины, связанные с историческим развитием России за несколько столетий до наших дней. О том, каковы эти причины, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Стремление на Запад, которому отдавали дань, в том числе, и некоторые русские государи, носило для России в основном технический характер. Даже такое целеустремленное западничество, какое продемонстрировал Петр Великий, не воспринималось как нечто органическое, а всегда и большинством в России — именно как инструмент достижения тех или иных целей. Иное дело — грёзы о Константинополе и проливах, которые посещали как русских властителей, так и интеллигенцию. В желании возродить Второй Рим часто забывалось то великое предательство, которое Константинополь осуществил против православия, подписав в 1439 году Флорентийскую унию. Это было вовсе не техническое следование Западу, а капитуляция перед ним и моральное падение.

Как ни странно это звучит, но попытка перестроечного «вписывания» в Запад с забвением свои собственных устоев оказалась чревата подобным же падением для тех, кто решает устремиться в Европу не с целью «цапнуть и убежать», а душевно остаться. Пока элита стремится на Запад — будут и те или иные расколы.

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