МИД РФ доведёт озабоченность атакой на Хмеймим до США — Захарова

Москва, , 18:12 — REGNUM Информация о причастности США к атаке на российскую базу «Хмеймим» в Сирии абсолютно достоверна. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Эта информация абсолютно достоверна и предоставлена нашими военными специалистами», — заявила Захарова.

«Мы неоднократно говорили о наших озабоченностях на этот счет, и, конечно, в ходе наших контактов с американскими партнерами, в том числе и по военно-политической линии, наши озабоченности в очередной раз будут до них доведены», — подчеркнула она.

6 января впервые за историю операции в Сирии были массировано использованы беспилотные летательные аппараты при атаке на российские военные объекты — в частности, на базу ВКС РФ «Хмеймим». Атака была успешно отражена.

25 октября заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что управление беспилотными летательными аппаратами, атаковавшими сирийскую базу в России, осуществлялось с самолета-разведчика США Poseidon-8.