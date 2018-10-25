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МИД РФ доведёт озабоченность атакой на Хмеймим до США — Захарова

Политика

Управление беспилотными летательными аппаратами, атаковавшими сирийскую базу ВКС РФ «Хмеймим», осуществлялось с самолета-разведчика США Poseidon-8

МИД РФ доведёт озабоченность атакой на Хмеймим до США — Захарова
Иллюстрация: Минобороны России
Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Москва, 25 октября 2018, 18:12 — REGNUM  Информация о причастности США к атаке на российскую базу «Хмеймим» в Сирии абсолютно достоверна. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Эта информация абсолютно достоверна и предоставлена нашими военными специалистами», — заявила Захарова.

«Мы неоднократно говорили о наших озабоченностях на этот счет, и, конечно, в ходе наших контактов с американскими партнерами, в том числе и по военно-политической линии, наши озабоченности в очередной раз будут до них доведены», — подчеркнула она.

6 января впервые за историю операции в Сирии были массировано использованы беспилотные летательные аппараты при атаке на российские военные объекты — в частности, на базу ВКС РФ «Хмеймим». Атака была успешно отражена.

25 октября заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что управление беспилотными летательными аппаратами, атаковавшими сирийскую базу в России, осуществлялось с самолета-разведчика США Poseidon-8.

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МИД России
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