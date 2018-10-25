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МИД: Россию тревожит накачка оружием несостоявшегося государства Косово

Политика

Албанское руководство Косово готовится преобразовать свои силы безопасности в полноценную армию

Москва, 25 октября 2018, 18:08 — REGNUM  Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 25 октября прокомментировала планы албанских властей отделившегося от Сербии края Косово по созданию вооружённых сил.

«Мы говорили об этом неоднократно, нас тревожат все эти тенденции, которые развиваются в Косово в последнее время. При абсолютной несостоятельности этой территории как государственного образования накачка его оружием и эта нескрываемая заявка на обладание им не могут не тревожить. Потому что, ещё раз подчеркну, как заявленное государство оно не состоялось», — сказала представитель МИД России.

Напомним, парламент в Приштине 18 октября принял пакет законопроектов, закладывающих основу для преобразования Сил безопасности Косово в полноценные вооружённые силы. Голосование состоялось без участия депутатов от партии «Сербский список», представляющей интересы косовских сербов, которые бойкотировали заседание.

Россия в Совете Безопасности ООН неоднократно выступала против создания вооружённых сил в Косово, указывая на то, что это станет нарушением резолюции СБ ООН 1244, которая закрепляет пребывание на территории края исключительно многонациональных сил под международным контролем.

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