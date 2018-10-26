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Почему Путин не мог отказаться от концепции превентивного ядерного удара

Политика

Россия не принимала для себя такой концепции

Почему Путин не мог отказаться от концепции превентивного ядерного удара
© Марина Брутян
След испарившегося человеческого тела на асфальте

Москва, 26 октября 2018, 07:19 — REGNUM  Нашумевшее высказывание Владимира Путина о концепции применения Россией ядерного оружия и «райских перспективах» россиян вызвал в информационной среде перепалку. Какова нынешняя концепция применения ядерного оружия в России, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Некоторых не очень знакомых с предметом обсуждения участников развернувшейся дискуссии обеспокоили утверждения Путина о том, что Россия не обладает концепцией превентивного ядерного удара. И это действительно так, что отражено в пункте 27 Военной доктрины России. Единственный вариант применения тактического ядерного оружия, указанный в этом пункте, связан с ситуацией «угрозы существованию государства».

А вот стратегические боеприпасы могу быть применены только для ответного или ответно-встречного удара. То есть либо когда страна уже подверглась вражеской бомбардировке, либо когда обнаружены и подтверждены пуски межконтинентальных ракет с помощью системы предупреждения о ракетном нападении.

Читайте статью Владимир Путин не отказывался от концепции превентивного ядерного удара и другие статьи Леонида Нерсисяна о современных вооружениях.

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