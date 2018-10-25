МВФ обвинили в нежелании конфисковать капиталы украинских коррупционеров

Киев, , 18:01 — REGNUM Украинский депутат, член фракции «Радикальная партия» Игорь Попов призвал международные финансовые организации конфисковать капиталы украинских коррупционеров, которые они вывезли на Запад, в счет погашения госдолга Украины. Соответствующее заявление Попов сделал 25 октября в эфире телеканала NewsOne.

Он обвинил международных финансовых доноров Украины в нежелании помогать Киеву в борьбе с коррупцией.

«На всех встречах я говорю: «Если вы хотите провести антикоррупционные реформы в Украине, вы хорошо знаете, где спрятаны деньги украинцев — в оффшорах и западных банках. Арестуйте их. Вы также арестовывали деньги ливийского диктатора, московских олигархов». Они всё хорошо знают, их финансовые разведки очень хорошо работают. Но вместо того, чтобы использовать эту информацию для шантажа украинского истеблишмента, просто арестуйте эти деньги или заберите их за долги МВФ. Это же и есть ваши деньги», — сказал Попов.

Депутат напомнил, что в Румынии (при Николае Чаушеску) и Ливии были организованы «цветные революции», после того, как власти этих стран погасили внешние долги.

«По взаимозачету мы можем выйти на нулевой долг. Но конечно, это не выгодно, потому что как только Румыния или Ливия рассчитывались со всеми внешними долгами, там резко начинались «цветные революции»… Если наши западные партнеры хотят нам реально помочь в борьбе с коррупцией, они должны это сделать», — призвал Попов.

Он назвал коррупционный капитал украинских чиновников «единственным резервом развития Украины».

«Частично суммы потрачены на яхты, на заграничные футбольные клубы, на замки, на острова. Все знают, что у кого есть. Частично оно лежит на оффшорных счетах, и даже на именных, а не анонимных счетах. С этими средствами нужно работать. Возможно, это единственный резерв развития Украины. Это почти золото Полуботка (золото гетмана Войска Запорожского Павла Полуботка, которые он разместил в банке Англии — ред.)», — добавил Попов.

При этом депутат считает, что Украине нельзя запрещать работу с оффшорными юрисдикциями.

«С оффшорами работают все страны. Если запретить работать с оффшорами, то много международных компаний вообще убежит из Украины. Потому что только так они могут аккумулировать те сверхприбыли, ради которых они заходят в рисковую экономику. Нужно бороться, чтобы украденные средства не убегали в оффшоры», — подчеркнул Попов.

Как сообщалось, 18 октября Верховная рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. Согласно документу, в следующем году кабмин планирует погасить госдолг в сумме 272,3 млрд грн. (9,673 млн долл.), в том числе внешнего — 121,8 млрд грн. (4,3 млрд долл.). Помимо этого, 145,2 млрд грн. (5,158 млрд долл.) направят на обслуживание госдолга, в том числе 56,4 млрд грн. (более 2 млрд долл.) — внешнего. Таким образом, государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП.

Напомним, 19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения повысится на 23,5% (до 8550 грн. или 303 долл. за 1000 кубических метров). По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров… Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — считает Гройсман.

19 октября в МВФ сообщили, что Украина и МВФ договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ. Рассмотрение этого вопроса ожидается «в следующем году после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год».