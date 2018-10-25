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ЛНР: комитет «Россия – Донбасс» будет работать до полной интеграции с РФ

Политика

За время работы комитета ЛНР и РФ провели более 1 тыс. мероприятий

ЛНР: комитет «Россия – Донбасс» будет работать до полной интеграции с РФ
Советский плакат «Донбасс — сердце России»

Луганск, 25 октября 2018, 18:44 — REGNUM  Работа интеграционного комитета «Россия — Донбасс» будет продолжаться до тех пор, пока Донбасс полностью не интегрируется с Россией, заявил председатель профсоюзной организации «Профсоюз работников инновационных и малых предприятий «Инновация» Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Кочетов, сообщает 25 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, в 1990-е года Россия «упустила важные политические моменты, касающиеся этнических русских». После госпереворота на Украине в 2014 году ЛНР пришлось резко менять свою политику, ориентируя ее на интеграцию с Россией, а не Украиной.

Напомним, интеграционный комитет «Россия — Донбасс» был учрежден 17 марта 2017 года в Ялте. По словам и. о. главы ЛНР Леонида Пасечника, за время работы комитета ЛНР и Россия провели более 1 тыс. совместных мероприятий.

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