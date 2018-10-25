Новый компромат с Украины перед выборами в Грузии

Тбилиси, , 17:57 — REGNUM Война компроматов в Грузии никак не закончится, и на этот раз компрометирующий политических оппонентов аудиоматериал оказался на одном из украинских сайтов http://zdes.com.ua/. Его главные «фигуранты» — экс-президент Михаил Саакашвили и его дядя Темур Аласания, который уже давно живет с семьей в США.

Если верить телефонной беседе, голоса в которой очень похожи на тех, кому они якобы принадлежат, Саакашвили и Аласания обсуждают некий план радикализации общества, который им устроить в стране новую революцию. Речь идет о роли журналиста Эки Квеситадзе (телеканал «Рустави-2») как главного сегмента пропаганды, об усилении революционно настроенной молодежи и так называемого middle class, который, по определению «Саакашвили», в основном и совершает революции. А в конце беседы Аласания разражается нецензурными словами в адрес как нынешней власти, так и всего грузинского народа, и выражает готовность заплатить «один миллион тому, кто из снайперской винтовки убьет Иванишвили».

На эту публикацию уже откликнулись как Саакашвили, так и Аласания. Экс-президент прямо назвал аудиозапись «очередной ложью чорвильского афериста» (Бидзина Иванишвили родом из селения Чорвила Сачхерского района Грузии). А Темур Аласания опубликовал в соцсети пост, в котором отметил, что «эта фабрикация никаких волнений в обществе не вызовет». Самой записи он дал два коротких комментарий.

«Либо они считают полными имбецилами нас, что мы говорим на такие темы, либо грузинский народ, который должен все это безоговорочно проглотить. Это не мой стиль разговора, особенно брань, и это не мой голос. А убийства я вообще не заказываю, тем более по телефону. И второе. Наверное, им пришлось очень туго и поражение для них неизбежно. Откуда я это знаю? Оттуда, что они создают компроматы на членов семьи», — написал Аласания.

Подобные беседы Саакашвили с соратниками и подручными, в том числе с нынешним гендиректором телекомпании «Рустави-2» украинские сайты неоднократно за последние годы публиковали почти перед каждыми выборами. По некоторым записям прокуратура даже начинала расследования. Часть записей своих бесед с Саакашвили его соратники в Грузии и не опровергали, часть — категорически отрицали. Но ни одно расследование подобных записей не закончилось, а тем более какое-либо наказание лиц, якобы замышлявших в стране беспорядки, кровопролития и революции, не наступило.

Между тем, если верить украинскому сайту, ему предоставили «порядка тысячи видео-аудио записей с участием Михаила Саакашвили, в которых он планирует различные гнусности», и не исключено, что сериал компроматов будет продолжен.