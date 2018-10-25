МИД РФ: Запад разыгрывает новую «пропагандистскую карту» с Азовским морем

Москва, , 17:54 — REGNUM Москва рассматривает принятую Европерламентом резолюцию по ситуации в Азовском море как очередной пример политической пропаганды, не основанной на фактах. Об этом заявила на брифинге 25 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Тема Азовского моря — это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами», — сказала представитель МИД.

Она обратила внимание на то, что все заявления и американских, и европейских представителей по данному вопросу идентичны. «Они не основываются на базе какой-то фактологической, они являются примером политической пропаганды», — подчеркнула Захарова.

«Видимо, больше критиковать Российскую Федерацию по проблематике Минских договорённостей и якобы их неисполнения российской стороной просто уже невозможно в силу абсурдности этого тезиса. Все прекрасно понимают, что весь этот процесс заблокировал киевский режим. Нужна была новая свежая тема, и она была придумана», — отметила Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Европарламент одобрил резолюцию с призывом к властям Европейского союза предусмотреть усиление санкций против России из-за ситуации в Азовском море. Также в резолюции предлагается рассмотреть возможность создания в ЕС должности «спецпосланника по Крыму и Донбассу».

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