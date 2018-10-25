Выход из договора о РСМД станет самой опасной ошибкой США — Захарова

Москва, , 17:19 — REGNUM Намерение выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) станет самой опасной ошибкой Вашингтона за последнее время. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Заявление президента США о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и приступить к разработке запрещённых по договору вооружений вызывает глубокое сожаление и серьёзнейшую озабоченность. Считаем, что это стало одной из наиболее опасных ошибок в череде предпринятых в последнее время Вашингтоном шагов по выходу из целого ряда международных соглашений, международных структур», — заявила Захарова.

Всё это ведёт лишь к нарастанию турбулентности международных отношений. Слом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности явился бы весьма опасным шагом, который самым негативным образом повлияет на ситуацию в области международной безопасности и стратегической стабильности, подчеркнула она.

При этом американская сторона так и не смогла предъявить ни России, ни международному сообществу какие-либо доказательства нарушения условий договора Москвой, о которых заявлял президент США Дональд Трамп, отметила Захарова.

В свою очередь Россия, по её словам, проявляла немалую сдержанность на фоне прямых и очевидных нарушений договора со стороны самих США.

«В совокупности складывается ощущение, что США отчаянно пытаются затормозить не поддающиеся их контролю исторические процессы и стремятся обеспечить себе доминирующее положение в различных сферах, включая военную», — указала дипломат.

«Действия США чреваты серьёзным риском втягивания целых регионов в новую гонку вооружений. При этом речь идёт о планомерной реализации заранее намеченной линии», — отметила Захарова.

По её словам, уже задолго до этого были запущены вполне конкретные военные программы, которые в случае их продолжения будут противоречить не просто духу, но и букве договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом список подобных проектов продолжает расширяться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о РСМД, заключённого в 1987 году, под предлогом того, что Россия якобы нарушила договор и «нарушала его в течение многих лет». В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия намерена внести в комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций проект резолюции за сохранение этого договора.