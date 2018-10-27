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Какой социальный договор выразила российская конституция?

Политика

Реформа российской конституции является закономерным следствием краха идеи либерализма

Какой социальный договор выразила российская конституция?
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Конституция Российской Федерации

Москва, 27 октября 2018, 14:11 — REGNUM  Что такое социальный договор, являющийся, по некоторым утверждениям, основой всякой государственности, и где найти его формальное выражение, и в чем его специфика в отношении России, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Стоит начаться разговорам о социальном договоре, как сразу возникают перечисления того, что власть и бизнес обязаны обществу. А вот почему-то обязанности самого общества в таком ключе не конкретизируются. Между тем, конкретизировать этот вопрос вполне можно, так как социальный договор имеет свое оформленное в печатном виде выражение — это конституция, на основе которой и происходит организация власти в рамках той или иной державы.

Российская конституция образца 1993 года явилась результатом отказа от провалившихся на практике советских принципов, причем отказаться-то отказались, но придумать что-то свое, как выяснилось, не так просто. Поэтому взяли некий усредненный вариант, стандартный для воображаемого «современного» капиталистического государства, который, к тому же, чисто по-дружески помогли написать специалисты из США. Получившаяся конструкция на протяжении долгого времени демонстрирует все свои недостатки — и заложенную в ней взаимную независимость и безответственность центра и ионов, которую приходится как-то обходить, и выключенное представление о связи между обществом и властью, замененное на практике поиском баланса между разными группами общества. Разгулявшаяся в 90-х так называемая «семибанкирщина» и была отражением именно таким образом зафиксированного общественного договора.

Читайте статью Россия: на пути от семибоярщины к выборной монархии и другие публикации Александра Запольскиса.

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