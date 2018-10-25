В МИД РФ рассказали о содержании своих контактов с талибами*

Москва, , 17:00 — REGNUM Контакты представителей российского государства с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прежде всего направлены на обеспечение безопасности граждан России, находящихся в Афганистане, и на содействие национальному примирению в этой стране, заявила 25 октября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство постоянно реагирует на разнообразные домыслы в этом вопросе.

«Хотела бы еще раз напомнить, что главной их целью, этих контактов, является обеспечение безопасности российских граждан, которые находятся в Афганистане, и содействие процессу национального примирения в этой стране», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Афганистана не прекращается противоборство правительства страны и исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролирующего почти половину территории Афганистана.

На этом фоне в Афганистане также наблюдается усиление позиций группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), частично эвакуировавшейся сюда после поражения в Сирии.

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