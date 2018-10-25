СМИ пытаются преуменьшить террористическую угрозу в Афганистане — Захарова

Москва, , 16:58 — REGNUM Россию неоправданно пытаются обвинить в преувеличении роста террористической угрозы в Центральной Азии и, в частности, в Афганистане. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы с удивлением обнаружили в средствах массовой информации заявления неких экспертов и даже официальных лиц о том, что Россия преувеличивает угрозы, в частности, связанные с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане», — заявила Захарова.

«Мы не считаем наши оценки этих угроз, исходящих от группировок, в частности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Афганистане, преувеличенными. Я бы хотела сказать, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает укреплять позиции в северных провинциях страны, вести активную пропаганду среди местного населения. Ими регулярно осуществляются крупные теракты, и это факт», — подчеркнула она.

В МИД РФ также обращают внимание на частые полёты вертолётов без опознавательных знаков в места их базирования, которые доставляют туда оружие и пополнения.

«Это тем более странно, ведь территория Афганистана просто переполнена представителями и сотрудниками вооружённых сил США, НАТОвцами», — добавила дипломат.