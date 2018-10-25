Москва, , 16:44 — REGNUM Деятельность западной коалиции на территории Сирии вызывает всё большую обеспокоенность в Москве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Продолжает вызывать беспокойство ситуация на северо-востоке Сирии, где американцы не оставляют попыток заигрывания с сепаратистски настроенной частью курдских объединений, так и на юге страны в районе Эт-Танфа, где фактически имеет место неприкрытая оккупация силами США территории суверенного сирийского государства», — заявила Захарова.

Так, например, боевики нашли «тихую гавань, приют» в произвольно установленной на юге Сирии американцами 55-километровой зоне деэскалации и «вымогают с мирных жителей, которые желают её покинуть, по 2 тыс. долларов США с человека», сообщила дипломат.