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Савченко продлили арест до Нового года

Политика

Суд в Киеве продлил меру пресечения Надежде Савченко до 30 декабря

Киев, 25 октября 2018, 16:42 — REGNUM  Шевченковский районный суд Киева на заседании 25 октября принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста для обвиняемой в терроризме и подготовке госпереворота депутата Верховной рады Надежды Савченко.

В соответствии с решением суда, Савченко остаётся под стражей ещё на два месяца — до 30 декабря 2018 года.

Напомним, Надежда Савченка была арестована в марте после того, как с неё была снята депутатская неприкосновенность. Депутат обвиняется в совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также создании террористической группы.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд перенес рассмотрение продления ареста Савченко

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Дело Савченко
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