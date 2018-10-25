«Непригодно для жизни»: МИД РФ подвёл итог «освобождения» сирийской Ракки

Москва, , 16:35 — REGNUM Спустя год после освобождения силами западной коалиции сирийской Ракки, город так и остался непригодным для проживания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы не можем не вспомнить и то, что в октябре исполняется ровно год с момента освобождения силами коалиции сирийской Ракки, когда город, по сути, был стёрт с лица земли и завален трупами в результате массированных бомбардировок и артобстрелов. На сегодняшний день 80% территории города просто не пригодно для проживания», — заявила Захарова.

Тем временем западная коалиция продолжает бесцеременно атаковать гражданские объекты в Сирии, указала она. Так, по сообщению сирийских источников, ведомая США международная коалиция неделей ранее замечена в применении фосфорных боеприпасов в районе посёлка Хаджин. А 23 октября нанесла удар по мечети на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В результате погибли около 70 человек.

«В этой связи власти Сирии направили послание генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН с призывом провести независимое и транспарентное международное расследование этих инцидентов», — подчеркнула она.