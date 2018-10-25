Украина получила от РФ зеркальный ответ на майский указ Порошенко — эксперт

Киев, , 16:32 — REGNUM Украина получит «зеркальный ответ» от России за майский указ президента Петра Порошенко о вводе антироссийских санкций. Об этом 24 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

«Язык санкций никогда ни к чему хорошему не приводит… Эта спираль все больше закручивается, но надо уже приходить к разрядке ситуации. Порошенко еще в мае подписал указ, согласно которому Украина ввела санкции в отношении российских компаний. Теперь уже мы получаем зеркальный ответ со стороны России. Этого следовало ожидать», — сказал Новинский.

По его словам, новые санкции со стороны России повлияют на экономическую ситуацию на Украине. При этом Новинский считает, что именно действующая украинская власть испортила отношения с Кремлем.

«Мне бы хотелось, чтобы последствия этих санкций были минимальны для экономики Украины, потому что наша экономика и так находится в очень плачевном состоянии. Главная задача власти — действовать в интересах Украины, чтобы благосостояние украинцев росло с каждым днем. Россия была, есть и будет нашим соседом. И задача Украины наладить добрососедские отношения со всеми своими соседями. А нынешняя власть за последние четыре года умудрилась испортить отношения со всеми странами-соседями», — подытожил Новинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что очередные санкции в отношении Украины заблокируют украинские активы на территории РФ и введут запрет на вывод финансовых капиталов.

По его словам, санкции коснутся большого числа граждан Украины. Премьер-министр России также отметил, что Кремль может запретить поставку на территорию России ряд украинских товаров. В то же время Медведев не уточнил, какие именно товары могут попасть под запрет.

Напомним, 18 мая 2018 года Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против физлиц и компаний РФ. Соответствующий указ №126/2018 от 14 мая опубликован на сайте президента в ночь на 18 мая.

Ранее, 2 мая, СНБО Украины ввел в действие персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.

Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.