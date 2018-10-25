В Крыму объяснили логику кадровой политики безысходностью

Симферополь, , 16:29 — REGNUM Назначение и весьма вероятное утверждение севастопольского девелопера Евгения Кабанова на пост вице-премьера Республики Крым, отвечающего за весь блок строительства на полуострове, в том числе за реализацию ФЦП, вызывает по меньшей мере недоумение, как будто оно сделано от безысходности, поскольку других кандидатов на такой сверхсложный пост — не осталось. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Владимир Джаралла.

«Прежде всего, бизнесмен и чиновник — противоположные виды деятельности, они могут пересекаться, но заменить — нет. Кроме того, сам пост — один из ключевых в Крыму, занимая его, будет необходимо работать в тесном контакте с управленцами высшего звена России, имеющими опыт реализации сложнейших проектов и решения задач государственного масштаба. Здесь царствует дисциплина, инструкции, строгое следование букве закона и необходимость на ходу решать острые ситуации», — отметил эксперт.

По его словам, если обратиться к биографии Кабанова, то создаётся впечатление об успешном бизнесмене, который работает в плотном контакте с властями, решает специфические бизнес-вопросы, успешно находит компромиссы в конфликтных ситуациях с равными или более сильными оппонентами.

«Это неплохо, наверное, для бизнеса, но насколько с таким опытом можно стать успешным чиновником — вопрос. Сравнение с предшественником, Нахлупиным, однозначно в пользу последнего. При всём драматизме произошедшего нельзя не отметить, что он был весьма успешен именно как чиновник, который решал сложнейшие задачи госуправления переходного периода. Более того, даже арест по позорным обвинениям в коррупции мало что изменил в отношении к нему лично. Дело в том, что уже в самом начале реализации масштабных планов модернизации Крыма появилась достаточно циничная шутка: «ФЦП — это, конечно, хорошо, даже замечательно, но кому-то же придётся сесть», — рассказал Владимир Джаралла.

Он также подчеркнул, что арест Нахлупина самый громкий, но ФЦП ещё не завершена.

«Не следует сбрасывать со счетов и обычную борьбу за власть в коридорах власти. Соперники Нахлупина стремятся захватить освободившиеся позиции. Правда, вопрос, надолго ли. Таким образом, решение по Кабанову выглядит назначением от безысходности, так как других на такой сверхсложный, ответственный, «расстрельный» пост — нет», — уточнил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября по подозрению в получении взятки задержали крымского вице-премьера Виталия Нахлупина, его заключили под стражу на два месяца. Также были арестованы и.о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и экс-первый зампред комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка.

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Позже стало известно, что вакантное место в правительстве РК займёт уроженец Севастополя Евгений Кабанов — владелец группы компаний «Интерстрой», избранный в 2014 году депутатом крымского парламента по спискам ЛДПР. Кабанов известен, в частности, тем, что в феврале 2017 года написал президенту США Дональду Трампу письмо, в котором заявил о бесполезности санкций против России и пригласил американских бизнесменов на полуостров. Летом 2018 года во время чемпионата мира по футболу Кабанов пообещал, что подарит квартиру в Севастополе российскому футболисту, который забьёт победный гол сборной Хорватии. После заявления сына главы ЛДПР Игоря Лебедева о том, что жизнь в Севастополе может испортить футболистам карьеру, вышел из состава партии.