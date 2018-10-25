Выборы президента Грузии в Афганистане уже прошли

Тбилиси, , 16:27 — REGNUM Выборы президента Грузии для выполняющих миротворческую миссию в Афганистане военнослужащих уже прошли. Как сообщила спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе, процедура голосования 25 октября состоялась на двух избирательных участках — на авиационной базе в Баграме и на участке Мазари-Шариф.

По ее же информации, на обеих военных базах зарегистрировано 875 грузинских избирателей. Результаты голосования пока не известны, так как будут подсчитаны 28 октября в ЦИК, после доставки избирательных урн в Тбилиси.

«Сегодня прошла только процедура голосования. После окончания процесса избирательная документация, в том числе конверты, в которые помещены бюллетени, запечатывается. Подсчет результатов состоится в Центральной избирательной комиссии 28 октября, после завершения процедуры голосования на выборах президента Грузии. Только после этого станет известно количество голосов, набранных тем или иным кандидатом на участках в Афганистане», — заявила Микеладзе.

Напомним, что выборы президента Грузии состоятся 28 октября. По данным ЦИК, на этот пост претендуют 25 кандидатов. Правящая партия «Грузинская мечта» своего кандидата не выдвинула, но объявила поддержку независимому кандидату Саломе Зурабишвили. Проведение выборов в Афганистане дало ряду оппонентов основание утверждать, что правительство Грузии выборы сфальсифицировало и уже оформило победу своего кандидата на этих двух избирательных участках.