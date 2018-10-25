Роберту Де Ниро была отправлена посылка со взрывным устройством

Нью-Йорк, США, , 16:25 — REGNUM Роберт Де Ниро мог получить посылку с бомбой, подобную тем, которые были отправлены американским политикам. Сотрудники службы безопасности обнаружили её утром 25 октября в тот момент, когда она ещё не попала в офис его компании в Нью-Йорке. Об этом сообщил портал IndieWire.

Представители охранной службы сообщили журналистам: на упаковке была надпись, похожая на те, что были нанесены на посылки с бомбами, отправленными Бараку Обаме, Хиллари и Биллу Клинтонам, а также миллиардеру Джорджу Соросу.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что из-за подобной посылки была эвакуирована редакция телеканала CNN. Дональд Трамп впоследствии заявил, что произошедшее вывело его из себя, поскольку безопасность народа США имеет для него высший приоритет.

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